OPÉRETTE "UN MARI À LA PORTE" Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

OPÉRETTE "UN MARI À LA PORTE" Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-06-11

2022-06-11 – 2022-06-11 Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau

Poursuivi par les huissiers, Florestan Ducroquet, jeune compositeur d'opérettes, s'est enfui de chez lui. Il a été obligé d'escalader les toits, puis de se réfugier dans une cheminée. De là, il tombe dans la chambre de Suzanne Martel au moment où celle-ci y pénètre, suivie de près par son amie Rosita. Suzanne vient d'avoir, le soir même de ses noces, sa première dispute conjugale, et Rosita tente de la convaincre de retourner au bal. Lorsque le mari vient aux nouvelles, le premier mouvement de la jeune mariée est pour sauver son honneur de fermer la porte au nez de son mari, qui fait alors le siège de la porte. Lorsqu'il finit enfin par triompher de la serrure, il trouve tout en ordre : Rosita prend à son compte tout le scandale de la situation en acceptant d'épouser Florestan qui s'est souvenu tout à coup qu'une vieille tante avait promis de payer ses dettes s'il se mariait. Entrée libre, sur réservation au 02 43 09 30 90

Le samedi 11 juin, le conservatoire du Pays de Château-Gontier présente "Un Mari à la Porte", opérette d'Offenbach au théâtre des Ursulines.

conservatoire@chateaugontier.fr +33 2 43 09 30 90 https://culture-chateaugontier.fr/

