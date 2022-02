« Opérette » : Théâtre Dinan, 29 mars 2022, Dinan.

« Opérette » : Théâtre Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan

2022-03-29 20:30:00 – 2022-03-29 23:30:00 Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge

Dinan Côtes d’Armor

Théâtre : « Opérette »

Witold Gombrowicz

Opérette n’est pas une opérette mais une pièce extravagante.Au centre de ce spectacle, il y a la rencontre des jeunes acteurs et actrices de la promotion 10 de l’école du TNB avec les acteurs en situation de handicap de la troupe Catalyse. Madeleine Louarn et Jean-François Auguste, metteurs en scène, avec la complicité du compositeur David Neerman, propulsent le théâtre hors des ornières du normé et du rationnel. Dans cette création, les qualités et les lacunes de chacun, trouvent à s’exprimer de manière inédite et permettent à tous de conjuguer l’ici et maintenant de la présence avec les exigences de la fiction. Celle-ci est signée Witold Gombrowicz, grand auteur polonais du XXème siècle, maniant l’humour, la poésie, le sarcasme. Opérette, pièce détonante et carnavalesque : chants, danses, masques, costumes – fabriqués dans les ateliers du TNB -, rires et effroi… Tout converge vers un mot d’ordre qui incite chacun à être ce qu’il est et pas ce qu’on lui demande d’être.

« Ils ont tous quelque chose à défendre sur le plateau : combattre les stigmates pour en finir avec les faux-semblants. » OUEST-FRANCE

Distribution :

Texte : Witold Gombrowicz

Mise en scène : Madeleine Louarn, Jean-François Auguste

Composition musicale : David Neerman

Avec

6 comédien·nes de l’atelier Catalyse

20 acteur·rices issu·es de la promotion 10 de l’école du TNB

Travail vocal : Valérie Philipppin

Costumes : Clémence Delille, atelier du TNB

Lumières : Michel Bertrand

Scénographie : Jean-Fançois Auguste

Régie générale : François Aupée

Régie son : David Segalen

Maquillages et coiffures : Agnès Dupoirier

+33 2 96 87 03 11 http://saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr/Agenda/Operette

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan

