OPÉRETTE LE CAÏD Sarreguemines, dimanche 11 février 2024.

OPÉRETTE LE CAÏD Sarreguemines Moselle

La classe du chant lyrique du Conservatoire de Sarreguemines vous invite à leur nouvelle opérette « Le Caïd » d’Ambroise Thomas.

Un spectacle mis en scène et arrangé par Philippe Barth, accompagné par Mathieu Rupp.

L’histoire :

Aboulifar, le caïd d’une ville algérienne sous administration coloniale française, fait régulièrement face aux critiques virulentes de ses sujets concernant les impôts et taxes qu’il leur impose. Biroteau, un coiffeur français parti avec la marine, envoie ses employées négocier avec le caïd. Elles lui proposent un « talisman secret » qui le protégera des violences et attaques de ses sujets. Son prix est de 20 000 boudjous.

Le caïd, avare notoire, leur offre en paiement la main de sa propre fille Fatma pour Biroteau, mais celui-ci est déjà engagé avec Virginie, qui possède une meunerie en ville.

Pendant ce temps, Alibajou, intendant et factotum du caïd, a un plan différent pour protéger son maître. Il entretient une romance passionnée entre Fatma et Michel, tambour-major dans l’armée française. Quand Michel et Virginie prennent connaissance de l’accord entre les employées de Biroteau et le caïd, ils sont furieux. Devant le désir de vengeance de Virginie et l’éventualité de Michel de lui couper les oreilles à son retour de mer, Biroteau refuserait d’épouser Fatma en échange du talisman secret . Les employées le font savoir.

Le caïd paie les 20 000 boudjous à contrecœur et découvre que le talisman est une recette pour une lotion capillaire censée guérir la calvitie. À la fin, Alibajou s’enivre joyeusement de vin français. Virginie et Biroteau se marieront, ainsi que Fatma et Michel. Michel devient le garde du corps du caïd. Le seul regret du caïd est que toute l’affaire lui ait coûté 20 000 boudjous.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

0 EUR.

rue du Colonel Cazal

rue du Colonel Cazal
Sarreguemines 57200

Date (année – mois – jour) et horaire :

Dimanche 11 février 2024, 16:00:00

fin : 2024-02-11 18:30:00



