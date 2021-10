Opérette – La route fleurie Pleurtuit, 24 octobre 2021, Pleurtuit.

Opérette – La route fleurie 2021-10-24 – 2021-10-24 Rue Ransbach Baumbach Espace Delta

Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Entre mensonges, argent et romances, le chemin pour atteindre la Route Fleurie, sera semée d’embuches…

2 actes et 6 tableaux Musique de Francis LOPEZ, Livret de Raymond VINCI.

1952. Sur les hauteurs de Montmartre, Jean-Pierre, un compositeur bohème sans argent survit grâce au chèque mensuel de sa riche tante qui possède une villa sur la Côte d’Azur.

Quand il apprend que cette dernière lui coupe définitivement les vivres, mais que pour les vacances, elle lui laisse profiter de sa villa pendant son absence, Jean-Pierre profite de l’occasion et sous-loue la villa à une célèbre actrice, Rita Florida.

De son côté, Gustave, le majordome de la villa, a lui aussi eu l’idée de profiter de l’absence de sa patronne pour louer sa villa à un chercheur russe complètement fou.

Entre mensonges, argent et romances, Gustave et Jean-Pierre vont devoir ruser et faire preuve d’inventivité pour éviter que leurs deux locataires se croisent.

Billetterie sur place et sur www.cie-lyrique-emeraude.fr ou 07 77 73 72 82

Plein tarif : 26€, tarif réduit 21€

Samedi 23 octobre 2021 – 14h30 et 20h30 – Espace Delta

Dimanche 24 octobre 2021 – 15h – Espace Delta

cie.lyrique.emeraude@gmail.com +33 7 77 73 72 82 https://danyblassy.wixsite.com/cie-lyrique-emeraude

dernière mise à jour : 2021-10-15 par