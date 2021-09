Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Opérette : Là-haut Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Opérette : Là-haut Saint-Amand-Montrond, 13 février 2022, Saint-Amand-Montrond. Opérette : Là-haut 2022-02-13 – 2022-02-12

Saint-Amand-Montrond Cher L’Ensemble Lyrique Saint-Amandois présentera Là-haut, une opérette de Maurice Yvain, pour quatre représentation en février 2022. cantelsa@gmail.com +33 2 48 63 32 78 http://www.elsa18.fr/ L’Ensemble Lyrique Saint-Amandois présentera Là-haut, une opérette de Maurice Yvain, pour quatre représentation en février 2022. Ensemble Lyrique Saint-Amandois dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville 46.72442#2.52996