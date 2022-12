Opérette gourmande : Hansel et Gretel Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne

Opérette gourmande : Hansel et Gretel Sauveterre-de-Guyenne, 21 décembre 2022, Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne. Opérette gourmande : Hansel et Gretel Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde

2022-12-21 15:00:00 – 2022-12-21 18:00:00 Sauveterre-de-Guyenne

Gironde Sauveterre-de-Guyenne EUR A quelques jours de Noël, (re)plongez-vous dans le célèbre conte Hansel et Gretel qui vous sera présenté sous la forme d’une opérette gourmande. Un spectacle pour toute la famille qui sera accompagné d’un petit gouter et de la présence du Père Noël ! A quelques jours de Noël, (re)plongez-vous dans le célèbre conte Hansel et Gretel qui vous sera présenté sous la forme d’une opérette gourmande. Un spectacle pour toute la famille qui sera accompagné d’un petit gouter et de la présence du Père Noël ! +33 5 56 71 50 43 Marie de Sauveterre de Guyenne Mairie de Sauveterre de Guyenne

Sauveterre-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Autres Lieu Sauveterre-de-Guyenne Adresse Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde Ville Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne lieuville Sauveterre-de-Guyenne Departement Gironde

Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauveterre-de-guyenne-sauveterre-de-guyenne/

Opérette gourmande : Hansel et Gretel Sauveterre-de-Guyenne 2022-12-21 was last modified: by Opérette gourmande : Hansel et Gretel Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne 21 décembre 2022 Gironde Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne

Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Gironde