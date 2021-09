Opérette Féerique Théâtre de la pergola, 28 septembre 2021, Bordeaux.

Une opérette de chambre légère, poétique et dégantée… Divertissement musical sur des musiques de Purcell, Offenbach, Scotto, A. Thomas, Verdi, Porter, Poulenc… Ce spectacle librement inspiré du « Songe d’une nuit d’été » de W. Shakespeare et de « Fairy Queen » de Purcell raconte l’histoire de Titania, reine des fées. Cette dernière est victime d’un ensorcellement commandité par son mari suite à une dispute conjugale. Elle tombe alors amoureuse d’un âne ! Miss Puck, lutine elfe de la suite d’Obéron, mari de cette fameuse reine des fées Titania, raconte l’histoire avec humour, alternant les parties chantées et parlées dans une prestation continuellement musicale et lyrique en particulier. Ce tour de chant théâtral est une invitation au divertissement mais aussi à la poésie des mots. Opérette de chambre divertissante avec Marie LOUP Adaptation / Regard extérieur: Caroline FILESPA Spectacle sénior et tout public Compagnie « Les Traversées lyriques » Site : lestraverseeslyriques.com Durée : 1 h 10. Réservation : 06 88 12 48 54 ou [https://www.helloasso.com/associations/les-traversees-lyriques/evenements/operette-feerique](https://www.helloasso.com/associations/les-traversees-lyriques/evenements/operette-feerique) Avec le soutien du Garage Bühner et repro-médoc.

Tarif Plein : 15€, Tarif Réduit : 10€

Théâtre de la pergola Rue Fernand Cazères, 33200 BORDEAUX Bordeaux Caudéran Gironde



