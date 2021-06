Issy-les-Moulineaux Auditorium Niedermeyer Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Opérette : Au pays du soleil, de Vincent Scotto Auditorium Niedermeyer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du jeudi 1 juillet au samedi 3 juillet à Auditorium Niedermeyer

C’est aux talents conjugués de Vincent Scotto et d’Henri Alibert que l’on doit, au début des années trente, la naissance puis le rayonnement de l’opérette marseillaise. Découvrez l’opérette jouée et chantée par l’association Arc de Scène avec la complicité des danseurs de l’association Coeur tango. Le jeune marseillais Titien, fils d’Anaïs, la patronne du restaurant « La Rascasse », aime d’amour tendre Miette, la fille de Rizoul. Tout serait donc pour le mieux si Rizoul ne destinait sa fille à Bouffetranche, riche quinquagénaire et si Titin ne fréquentait pas Francis, un mauvais garçon comme il en existe dans tous les ports du monde. Titin se dispute avec Miette au sujet du projet de mariage avec Bouffetranche et avec Anaïs qui lui reproche ses fréquentations.

10€

Une soirée festive et lyrique à ne pas manquer ! Auditorium Niedermeyer 11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T19:30:00 2021-07-01T21:30:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T16:00:00

