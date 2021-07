Châtel Châtel Châtel, Haute-Savoie Opérations secrètes à la Vieille Douane Châtel Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Haute-Savoie

Opérations secrètes à la Vieille Douane Châtel, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Châtel. Opérations secrètes à la Vieille Douane 2021-07-14 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-18 12:00:00 12:00:00 La Vieille Douane 1277, route de Vonnes

Châtel Haute-Savoie EUR 5 5 Envie de jouer en famille dans la peau du douanier ou du contrebandier ? Alors les « Opérations secrètes à la Vieille Douane » n’attendent plus que vous ! dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Châtel, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Châtel Adresse La Vieille Douane 1277, route de Vonnes Ville Châtel lieuville 46.25594#6.84091