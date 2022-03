Opérations Hauts-de-France Propres Pays du Coquelicot, 19 mars 2022, Miraumont.

Opérations Hauts-de-France Propres

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Pays du Coquelicot

L’opération Hauts-de-France Propres, organisée par la fédération régionale de la pêche et la fédération régionale de la chasse, fait des émules au Pays du Coquelicot. 24 communes y participent et attendent les volontaires pour des collectes. Ces collectes encadrées par les communes sont organisées du 18 au 20 mars 2022. Elles n’attendent plus que vous pour préserver l’environnement et rendre la nature plus propre avant le Printemps. plus d’infos dans notre [article](https://www.paysducoquelicot.com/actualites/actualite/operation-hauts-de-france-propres-11-communes-mobilisees) ou sur le site de [l’opération](https://www.hautsdefrance-propres.fr).

Participation libre

24 opérations Hauts-de-France Propres sont menées dans les communes du Pays du Coquelicot. Participez à cet événement convivial et environnemental.

Pays du Coquelicot hAUTS Miraumont Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T16:00:00