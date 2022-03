OPERATION ZERO MEGOT BORMONA NATURE – DECATHLON 52100 Saint dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

OPERATION ZERO MEGOT BORMONA NATURE – DECATHLON 52100 Saint dizier, 19 mars 2022, Saint-Dizier. OPERATION ZERO MEGOT BORMONA NATURE – DECATHLON

52100 Saint dizier, le samedi 19 mars à 09:30

Décathlon Saint Dizier au côté de Bormona Nature pour la prochaine Opération Zéro Mégot à Saint-Dizier ? Ça va être sportif ! Et dynamique pour cette traque aux mégots ! ? Rendez-vous à votre magason Décathlon Saint-Dizier. On commence par un p’tit café d’accueil et après… LET’S GO !!! Marche rapide jusqu’au Stade Charles Jacquin, puis Opération Zéro Mégot. N’oubliez pas de vous munir d’une bouteille pour collecter un max de mégots. Nous, on vous fournit les gants. Et retour enérgique au Chêne Saint-Amand ! Les mégots ramassés rejoindront l’éco-kit de recyclage Bormona Nature pour être recyclé par notre partenaire MéGO! ?

Gratuit

Action de sensibilisation à la pollution liée aux jets de mégots au sol 52100 Saint dizier Rue des mérovingiens, 52100 Saint dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu 52100 Saint dizier Adresse Rue des mérovingiens, 52100 Saint dizier Ville Saint-Dizier lieuville 52100 Saint dizier Saint-Dizier Departement Haute-Marne

52100 Saint dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

OPERATION ZERO MEGOT BORMONA NATURE – DECATHLON 52100 Saint dizier 2022-03-19 was last modified: by OPERATION ZERO MEGOT BORMONA NATURE – DECATHLON 52100 Saint dizier 52100 Saint dizier 19 mars 2022 52100 saint dizier Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne