. gratuit Entrée gratuite sur inscription Rétrospective du réalisateur Leonid GAÏDAÏ A l’occasion du 100ème anniversaire du grand réalisateur russe Leonid GAÏDAÏ célébré le 30 janvier 2023, le Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe et la compagnie cinématographique MOSFILM vous invitent à la rétrospective de ses meilleures films. Elle commencera par la projection de la comédie Opération « Y » et autres aventures de Chourik, jeudi 17 novembre à 19 h. Sortie en 1965 cette comédie burlesque est devenue le plus grand succès du cinéma soviétique de l’année en faisant du jeune et inconnu Leonid Gaïdaï un réalisateur célèbre. Synopsis : Chourik est un étudiant qui se retrouve souvent dans des situations comiques, mais s’en sort toujours par différents moyens. Le film se compose de trois parties indépendantes : Le Coéquipier (Naparnik), L’Hallucination (Navazhdeniye) et L’Opération « Y » (Operatsiya Y). ▪ VOSTF ▪ Durée : 90 min Salle de l’amphithéâtre L’entrée gratuite sur inscription préalable. Admission sur présentation d’une pièce d’identité. Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 1 quai Branly 75007 Paris Contact : https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/all-events/-/asset_publisher/SSfO0OPttYnG/content/operation-y-et-autres-aventures-de-chourik-comedie?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcentrerusbranly.mid.ru%3A443%2Ffr_FR%2Fall-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SSfO0OPttYnG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_SSfO0OPttYnG_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview +33140603820 cscor@ambrussie.fr https://www.facebook.com/centrerusbranly https://www.facebook.com/centrerusbranly https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsBk9xy8fRTnnoOmw2wQVv0HVhv4GrYl-D_AJiRAebKBMMpg/viewform?usp=sf_link

