Opération village propre Rue du Saillet Nay, samedi 6 avril 2024.

La ville de Nay organise un nettoyage des bords du gave et d’autres lieux de nature.

Elle distribue des gants et des sacs pour ceux qui en ont besoin. Venez nombreux, avec une tenue adaptée, des gants et des sacs réutilisables. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06

