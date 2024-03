Opération village propre Salle des fêtes Lagos, samedi 23 mars 2024.

Opération village propre Salle des fêtes Lagos Pyrénées-Atlantiques

Pour fêter l’arrivée du printemps, la commune de Lagos organise une journée citoyenne de sensibilisation à l’environnement et propose un nettoyage du village et des ses courts d’eau.

Venez avec

Un gilet jaune ou t-shirt de couleur (pour la sécurité),

Des sacs de courses réutilisables,

Des gants de jardinage réutilisables, Une gourde…

Ne générons pas plus de plastique que nous en ramasserons

Venez nombreux et en famille, la planète a besoin de vous ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23

Salle des fêtes Rue du Bois

Lagos 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Opération village propre Lagos a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay