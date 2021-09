Bordères Bordères BORDERES, Pyrénées-Atlantiques Opération village propre Bordères Bordères Catégories d’évènement: BORDERES

Opération village propre Bordères, 18 septembre 2021, Bordères. Opération village propre 2021-09-18 – 2021-09-18

Bordères Pyrénées-Atlantiques Bordères Une journée de nettoyage du village est organisée par la municipalité. Prévoir une tenue adaptée et un gilet jaune, un ou des sacs de courses réutilisable et des gants réutilisables (gants de jardin). Un moment de convivialité clôturera cette journée dans le respect des règles sanitaires. Inscriptions avant le 15 septembre.

