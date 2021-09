Asson Asson Asson, Pyrénées-Atlantiques Opération village propre Asson Asson Catégories d’évènement: Asson

Pyrénées-Atlantiques

Opération village propre Asson, 18 septembre 2021, Asson. Opération village propre 2021-09-18 – 2021-09-18 Place Saint-Martin Devant la mairie

Asson Pyrénées-Atlantiques Asson Une journée de nettoyage du village est organisée par la municipalité. Prévoir une tenue adaptée et un gilet jaune, un ou des sacs de courses réutilisable et des gants réutilisables (gants de jardin). Les enfants qui participent doivent être accompagnés d’un adulte. Un pique-nique sera offert par la municipalité après la matinée de nettoyage. Sur inscription avant le 16 Septembre. Une journée de nettoyage du village est organisée par la municipalité. Prévoir une tenue adaptée et un gilet jaune, un ou des sacs de courses réutilisable et des gants réutilisables (gants de jardin). Les enfants qui participent doivent être accompagnés d’un adulte. Un pique-nique sera offert par la municipalité après la matinée de nettoyage. Sur inscription avant le 16 Septembre. +33 5 59 71 02 65 Une journée de nettoyage du village est organisée par la municipalité. Prévoir une tenue adaptée et un gilet jaune, un ou des sacs de courses réutilisable et des gants réutilisables (gants de jardin). Les enfants qui participent doivent être accompagnés d’un adulte. Un pique-nique sera offert par la municipalité après la matinée de nettoyage. Sur inscription avant le 16 Septembre. ©Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Asson, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Asson Adresse Place Saint-Martin Devant la mairie Ville Asson lieuville 43.1423#-0.2569