* **Broyage** Seuls les branchages de 25cm de diamètre maximum sont acceptés. Venez avec vos branches et **repartez avec votre broyat prêt à l’emploi**. Service gratuit, sans inscription au préalable. * **Distribution de composteurs** (sur inscription uniquement) Pour récupérer gratuitement un composteur de 400L, il suffit de s’inscrire via [**ce formulaire**](https://www.cenon.fr/a-la-une/actualites/operation-verte-broyage-et-composteurs). Attention, quantité disponible limitée à 100. Pour s’inscrire à l’

Gratuit

La ville de Cenon et Bordeaux Métropole organisent une opération verte: broyage de vos branchages / distribution de composteurs. Vous voulez bénéficiez de l’un, de l’autre, des deux ? C’est par ici! Centre de loisirs Triboulet Avenue Pierre Loti, 33150 Cenon Cenon Plaisance Gironde

