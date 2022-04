OPERATION VERGERS – REUNION PUBLIQUE Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Contrexéville Vosges Contrexéville Lancement d’une nouvelle opération vergers sur le territoire de la Communauté de Communes Terre d’Eau !

Particulier, association ou école, vous souhaitez replanter, greffer ou tailler des arbres fruitiers, planter une haie, défricher un ancien verger, vous former à la taille, au soin ou à l'entretien des vergers : la communauté de communes Terre d'Eau vous accompagne techniquement et financièrement.

