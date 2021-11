Joinville-le-Pont Hôtel de Ville Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Opération vaccination COVID19 Hôtel de Ville Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Hôtel de Ville, le mercredi 1 décembre à 09:00

Une opération « barnum tout en un » organisée par l’ Agence Régionale de Santé Île-de-France aura lieu à l’Hôtel de Ville mercredi 1er décembre de 9h à 18h ! La salle des fêtes deviendra centre de vaccination (Pfizer) le temps d’une journée mais aussi centre de dépistages par test antigénique et TROD (tests sérologiques rapides). Première, deuxième ou troisième dose, ce barnum est ouvert à tous, y compris aux personnes qui n’ont pas de droit à la sécurité sociale et sans rendez-vous.

Entrée libre

Venez vous faire vacciner ou dépister le temps d’une journée ! Hôtel de Ville 23 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T18:00:00

