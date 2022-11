Opération : Une Rose….un Espoir

Opération : Une Rose….un Espoir, 29 avril 2023



2023-04-29 – 2023-04-29 Les motards vous proposent une rose contre un don minimum de 2 € au profit de la lutte contre le Cancer. Programme : samedi après-midi : collecte en points fixes dimanche : 7h – inscription, petit déjeuner (offert), discours de bienvenue) ; 8h30 cortège au travers des villages ; 9h – début de la collecte ; 12h – pause déjeuner (offert) ; 13h – suite de la collecte ; 17h – fin de la collecte ; 18h – soirée tartes flambées & concert +33 6 59 09 90 55 dernière mise à jour : 2022-09-01 par

