Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 2 2 L’association Une Rose Un Espoir -HP65 est heureuse de vous inviter à participer à sa grande collecte de dons pour la Ligue contre le Cancer. Pendant tout le week-end, des motards bénévoles proposent dans la rue, devant les commerces ou les grandes surfaces, une rose moyennant un don minimum de 2 € : un petit moment de partage qui dure le temps que la rose change de main,… morceaux de vie brefs mais intenses ! Soyez aux rendez-vous :

– Samedi matin : marchés de Vic-en-Bigorre et Bagnères-de-Bigorre + Intermarché de Vic-en-Bigorre

– Samedi toute la journée : Méridien Leclerc + Leclerc Orleix

– Samedi après-midi : Leclerc Ormeau

catherine.cervantes@sfr.fr +33 6 23 80 54 73

