Opération « Une naissance, un arbre » sur les berges de l’Adour Saint-Sever, 26 mars 2022, Saint-Sever.

Opération « Une naissance, un arbre » sur les berges de l’Adour route de Ste-Eulalie « Coulaquère” Berges de l’Adour Saint-Sever

2022-03-26 10:30:00 – 2022-03-26 route de Ste-Eulalie « Coulaquère” Berges de l’Adour

Saint-Sever Landes

Vous avez eu le bonheur de devenir parents depuis peu et dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de Saint-Sever organise la première édition de l’opération « Une naissance, un arbre ».

Chaque bébé saint-severin né en 2020 et 2021 pourra devenir le parrain d’un arbre symbole de Vie et de Croissance. Ces plantations participeront à la restauration et au confortement de la trame verte locale, ainsi qu’à la symbolique des parents qui voient évoluer l’arbre comme ils voient grandir leur enfant.

Afin de donner naissance à une petite forêt, les familles planteront en présence d’élus et d’agents des Espaces Verts de la commune plusieurs essences locales.

Inscription auprès d’Alain Dabadie

Parents et grands-parents sont conviés à cette matinée « nature » qui se clôturera par un verre de l’amitié. N’hésitez pas à ramener vos petits outils de jardinage si vous en possédez.

Chaque bébé saint-severin né en 2020 et 2021 pourra devenir le parrain d’un arbre symbole de Vie et de Croissance. Ces plantations participeront à la restauration de la trame verte locale, ainsi qu’à la symbolique des parents qui voient évoluer l’arbre comme ils voient grandir leur enfant.

+33 6 07 15 02 73

Vous avez eu le bonheur de devenir parents depuis peu et dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de Saint-Sever organise la première édition de l’opération « Une naissance, un arbre ».

Chaque bébé saint-severin né en 2020 et 2021 pourra devenir le parrain d’un arbre symbole de Vie et de Croissance. Ces plantations participeront à la restauration et au confortement de la trame verte locale, ainsi qu’à la symbolique des parents qui voient évoluer l’arbre comme ils voient grandir leur enfant.

Afin de donner naissance à une petite forêt, les familles planteront en présence d’élus et d’agents des Espaces Verts de la commune plusieurs essences locales.

Inscription auprès d’Alain Dabadie

Parents et grands-parents sont conviés à cette matinée « nature » qui se clôturera par un verre de l’amitié. N’hésitez pas à ramener vos petits outils de jardinage si vous en possédez.

mairie Saint-Sever

route de Ste-Eulalie « Coulaquère” Berges de l’Adour Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-02-24 par