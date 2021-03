Chantepie avenue d'Orient Chantepie Opération Tritout encombrants avenue d’Orient Chantepie Catégorie d’évènement: Chantepie

Opération Tritout encombrants

avenue d'Orient, le samedi 10 avril à 08:00

### Collecte de déchets encombrants L’occasion de vous débarrassez de vos déchets encombrants, gratuitement. **Les déchets acceptés :** mobiliers, literie, vélos, portes, fenêtres, gros électroménager. **Rappel :** ces déchets ne sont en aucun cas à déposer sur la voie publique. Hors opération de tri, ces déchets sont à déposer en déchèterie. **À noter :** les déchets encombrants sont collectés dans une benne dédiée. **Infos pratiques :** rendez-vous avenue d’Orient – parking du nouveau cimetière – le samedi 10 avril de 8h à 17h.

