L'association « Oncologie Plein Air » (AOPA) organise son action « Toutes pompes dehors » en vue d'offrir un séjour en montagne, aux jeunes malades du cancer ou de leucémie, suivis au CHU de Nantes. Le principe est simple, il suffit de déposer ses chaussures usagées, mais néanmoins propres et portables, dans les points de collecte identifiés.

Office de Tourisme de Guérande
1, place du marché au bois 44350 Guerande
Guérande Loire-Atlantique

du lundi 14 mars au samedi 26 mars 2022

