du lundi 14 mars au samedi 26 mars à Mairie – 12 place de la Mairie

Collecte de chaussures qui permet de financer une semaine de vacances pour une trentaine d’enfants atteints de cancers. A déposer à la Mairie de Martigné-Ferchaud Collecte de chaussures Mairie – 12 place de la Mairie 12 place de la Mairie 35640 Martigne-Ferchaud Martigné-Ferchaud Le Petit Buard Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T09:00:00 2022-03-14T12:00:00;2022-03-15T09:00:00 2022-03-15T17:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T17:00:00;2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T17:00:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T17:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T12:00:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T17:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00

