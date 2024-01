OPÉRATION « TOUTES POMPES DEHORS » Mairie Les Moutiers-en-Retz, jeudi 4 avril 2024.

OPÉRATION « TOUTES POMPES DEHORS » Mairie Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Mobilisez-vous et donnez vos chaussures aux points de collecte des Moutiers-en-Retz pour une bonne cause !

Chaque année une grande collecte solidaire de chaussures usagées est organisée au profit des enfants soignés pour un cancer au CHU de Nantes et d’Angers. Le but est de financer un séjour d’été d’une semaine à la montagne.

Quels sont les points de collecte ?

à l’accueil de la mairie des Moutiers-en-Retz

à l’agence postale des Moutiers-en-Retz

à l’école Eric Tabarly des Moutiers-en-Retz

dans l’un des 1000 points de collecte qui participent à l’Opération !

Quelles chaussures sont récoltées ?

tous types de chaussures dans un état correct (encore portables)

attachées par les lacets ou rassemblées dans un sac (pas de boite)

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Mairie 15 Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire michelgirardin@cegetel.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-04



L’événement OPÉRATION « TOUTES POMPES DEHORS » Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire