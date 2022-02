Opération toutes pompes dehors Le Pouliguen CCAS Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Opération toutes pompes dehors Le Pouliguen CCAS, 14 mars 2022, Le pouliguen. Opération toutes pompes dehors Le Pouliguen

du lundi 14 mars au samedi 26 mars à CCAS

Collecte de chaussures usagées ( mais portables). Les bénéfices seront reversés à l'association Oncologie plein Air qui oeuvre en faveur de jeunes malades du cancer. Les points de collecte au Pouliguen : – CCAS 17 rues Jules Benoit – Résidence de retraite André Rochefort :10 boulevard de Civanam – Salle de l'atlantique : 24 Bd Pierre de Coubertin – Maison médicale à proximité de la gare – Intermarché – Office du tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T09:00:00 2022-03-14T19:00:00;2022-03-15T09:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T19:00:00;2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T19:00:00

