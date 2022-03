Opération toutes pompes dehors Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Opération toutes pompes dehors Allée du Grand Pré 56760 Penestin, 15 mars 2022, Penestin. Opération toutes pompes dehors

du mardi 15 mars au vendredi 25 mars à Allée du Grand Pré 56760 Penestin

Une grande collecte de chaussures usagées organisée tous les ans au mois de mars depuis 2001. Cette manifestation permet de financer une semaine de vacances pour une trentaine d’enfants atteints de cancers. Les chaussures déposées doivent être encore portables. [AOPA | OPERATION TOUTES POMPES DEHORS (aopa-nantes.fr)](https://www.aopa-nantes.fr/operation-toutes-pompes-dehors) Une grande collecte de chaussures usagées organisée tous les ans au mois de mars depuis 2001. Cette manifestation permet de financer une semaine de vacances pour une trentaine d’enfants atteints d… Allée du Grand Pré 56760 Penestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T12:30:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T17:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:30:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T17:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T12:30:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T17:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T12:30:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T17:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:30:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T12:30:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T12:30:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T12:30:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T12:30:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Allée du Grand Pré 56760 Penestin Adresse Allée du Grand Pré 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin Departement Loire-Atlantique

Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/

Opération toutes pompes dehors Allée du Grand Pré 56760 Penestin 2022-03-15 was last modified: by Opération toutes pompes dehors Allée du Grand Pré 56760 Penestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin 15 mars 2022 Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin Pénestin

Penestin Loire-Atlantique