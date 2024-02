OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS À PORNIC Place de la Gare Pornic, jeudi 4 avril 2024.

OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS À PORNIC Place de la Gare Pornic Loire-Atlantique

Mobilisez-vous et donnez vos chaussures aux points de collecte de Pornic pour une bonne cause !

Chaque année une grande collecte solidaire de chaussures usagées est organisée au profit des enfants soignés pour un cancer au CHU de Nantes et d’Angers. L’association AOPA a pour but de financer un séjour d’été d’une semaine de vacances grâce à cette collecte.

Quels sont les points de collecte ?

à l’accueil de l’office de tourisme de Pornic

dans l’un des 1000 points de collecte qui participent à l’Opération !

Quelles chaussures sont récoltées ?

tous types de chaussures dans un état correct (encore portables)

attachées par les lacets ou rassemblées dans un sac (pas de boite)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-04

Place de la Gare Office de tourisme

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire michelgirardin@cegetel.net

