du lundi 14 mars au dimanche 27 mars

**L’Association Onco Plein Air **organise chaque année l’Opération Toutes Pompes Dehors, permettant de dégager des fonds pour offrir aux jeunes âgés de 10 à 20 ans, une semaine en séjour d’été pour les aider à se reconstruire. **Pour soutenir cette cause, la ville de Batz-sur-Mer a installé des bacs de collecte: – Groupe Scolaire Alain Boutlé : **4 rue Alain Boutlé **- Ecole Sainte-Marie Saint-Pierre : **2 rue de Trémondais **- Centre Municipal de Santé : **1 place de la Gare **- Hôtel de Ville : **34 rue Jean XXIII **Précision sur l’état et le conditionnement des chaussures : ** Les chaussures que nous collectons doivent être propres et portables et conditionnées de préférence dans des sacs en plastique ou bien être attachées ensemble pour être ensuite, ramssées. Les cartons à chaussures sont à proscrire. L’Association Onco Plein Air organise chaque année l’Opération Toutes Pompes Dehors, permettant de dégager des fonds pour offrir aux jeunes âgés de 10 à 20 ans, une semaine en séjour d’été pour le… 34 rue Jean XXIII 44740 Batz sur mer 34 rue Jean XXIII 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T09:00:00 2022-03-14T19:00:00;2022-03-15T09:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T19:00:00;2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-27T09:00:00 2022-03-27T19:00:00

