Le restaurant les Clefs d'Argent participe à l'opération "Tous au restaurant" et vous propose un menu sublime. Un menu acheté à 100€ = un menu offert. Des produits de qualités pour des plats d'exceptions, une découverte de la gastronomie française mais aussi un soutien à nos producteurs et nos fournisseurs.

