Soufflenheim 67620 L’association Amis de la Nature et des Oiseaux de Soufflenheim invite tous ceux qui désirent nourrir les oiseaux en hiver à participer à l’opération tournesol au profit du Téléthon. Rencontre entre sculptures et poésies au refuge de l’ANO. Animation de peinture dans la nature. +33 6 60 44 34 00 L’association Amis de la Nature et des Oiseaux de Soufflenheim invite tous ceux qui désirent nourrir les oiseaux en hiver à participer à l’opération tournesol au profit du Téléthon. Soufflenheim

