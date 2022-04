Opération Titans Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Opération Titans Brest, 29 avril 2022, Brest. Opération Titans Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest

2022-04-29 – 2022-04-29 Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou

Brest Finistère Vivez une expérience unique et ludique en mélangeant laser game et escape game dans un univers d’anticipation. A partir de 14 ans.

Sur réservation. mediatheque.capucins@mairie-brest.fr +33 2 98 00 87 40 Vivez une expérience unique et ludique en mélangeant laser game et escape game dans un univers d’anticipation. A partir de 14 ans.

Sur réservation. Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Ville Brest lieuville Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Opération Titans Brest 2022-04-29 was last modified: by Opération Titans Brest Brest 29 avril 2022 Brest finistère

Brest Finistère