OPÉRATION SOLIDAIRE SOS VIGNERONS, 10 mars 2021-10 mars 2021, Clermont-l'Hérault.

OPÉRATION SOLIDAIRE SOS VIGNERONS 2021-03-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-17 12:30:00 12:30:00

Clermont-l’Hérault Hérault

De 10h à 12h30, à l’Office de tourisme du Clermontais, venez soutenir nos vignerons locaux. Chaque mercredi, lors du marché, deux domaines viticoles partenaires sont présents au sein de l’Office de Tourisme du Clermontais afin de faire connaitre et vendre à prix caveau leur vin.

Au programme :

– Le 10 mars : Mas Coris et Domaine Bois Bories

– Le 17 mars : Mas René Guilhem et La Bastides Songes

D’autres dates sont en train d’être calées. Faites-vous plaisir sans modération* et aidez-nous à sauver nos domaines.

tourisme@cc-clermontais.fr +33 4 67 96 23 86

