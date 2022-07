Opération Sauve Nage – été 2022 Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-07-11 – 2022-08-26

Hautes-Pyrénées Tarbes EUR 2 2 Les piscines de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées présentent le dispositif SAUVE NAGE pour l’été 2022.

L’objectif est de donner les bases de la nage aux enfants de 6 ans (révolus) à 9 ans qui ne savent pas encore nager.

A raison de 2 séances par jour, une le matin et une l’après-midi, les enfants apprendront durant la semaine les gestes élémentaires leur permettant d’éviter la noyade en cas de chute accidentelle dans l’eau. Différents stages d’une semaine seront proposés du 11 juillet au 26 août. 2 séances par jour :

– 10h-10h45 et 14h-14h45 : 2 groupes de 8 enfants (accueil à 9h45 et 13h45)

– 11h-11h45 et 15h-15h45 : 2 groupes de 8 enfants (accueil à 10h45 et 14h45) Renseignements & inscriptions au centre nautique Paul Boyrie les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 17h +33 5 62 93 69 74 TARBES 1 rue Maryse Bastié Tarbes

