Opération rivière propre, 6 mars 2021-6 mars 2021, Pélissanne.

Opération rivière propre 2021-03-06 08:00:00 – 2021-03-06 12:00:00

Pélissanne Bouches-du-Rhône

La ville de Pélissanne organise la première édition de l’opération « rivière propre ».

En famille, entre amis ou avec votre association, venez participer à cette opération citoyenne de nettoyage des abords de la Touloubre.

Plusieurs zones feront l’objet de nettoyage :

– Touloubre,

– berges,

– espaces verts à proximité…

Matériel nécessaire :

bottes (classiques, wader et cuissardes) ou vieilles baskets, gants réutilisables, griffe de jardin à long manche



> La municipalité fournit les sacs poubelles.

L’opération consistera à retirer les embâcles naturels et les déchets en respectant la faune et la flore des différents espaces.

Départs échelonnés entre 8h et 9h

Les mesures barrières devront être respectées :

– Groupes de 6 personnes max

– Port du masque obligatoire

– Respect de la distanciation sociale



RENDEZ-VOUS à partir de 8h

au Parc des Anciens Combattants.

mairie@ville-pelissanne.fr +33 4 90 55 11 52

