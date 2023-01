Opération rempotage et journée des associations Munster Munster Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Munster

Opération rempotage et journée des associations Munster, 6 mai 2023, Munster . Opération rempotage et journée des associations Parc de la Fecht Munster Haut-Rhin

2023-05-06 14:00:00 – 2023-05-06 18:00:00 Munster

Haut-Rhin EUR Retrouvez toute la journée des stands de commerçants, d’artisans, et de prestataires de services dans le domaine du jardin, des plantes, du bois, de la nature… A midi, venez profiter d’un pique-nique géant au coeur du Parc de la Fecht ! Découvrez les animations qui ponctueront l’après-midi : marché aux fleurs et plantes, activités ludiques pour petits et grands, animations musicales, marché des commerçants et artisans.Les habitants de Munster, sont invités à venir avec leurs jardinières, la ville leur offre le terreau. Animations musicales et activités ludiques pour petits et grands. Munster

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Parc de la Fecht Munster Haut-Rhin Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Opération rempotage et journée des associations Munster 2023-05-06 was last modified: by Opération rempotage et journée des associations Munster Munster 6 mai 2023 Haut-Rhin Munster Parc de la Fecht Munster Haut-Rhin

Munster Haut-Rhin