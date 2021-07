OPÉRATION RÉGIONALE DE RAMASSAGE ET D’OBSERVATION DES DÉCHETS Mauguio, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Mauguio.

Mauguio Hérault

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation organisée pour les établissements labellisés pavillon bleu, Le port de Carnon et l’Office de tourisme se mobilisent pour un ramassage des déchets sur la station.

Seront présentes les associations suivantes: Wings of the Ocean, l’institut marin du Seaquarium, Ecogestes, Seasheperd, l’Agglomération du pays de l’Or…

Pour faire suite au ramassage, les associations proposeront des ateliers et animations en lien avec l’observation des déchets. Présence de l’artiste plasticien David Duart pour des ateliers créatifs.

Lieux de collecte :

Les berges (entre la passerelle Mertens et le pont Lambert, les digues Est et ouest de l’entrée du Port, les plages bassin Est et bassin Ouest, le pourtour du port de plaisance.

Déroulement de la journée :

10h00 : Rendez-vous sur la Zone technique Est.

Distribution du matériel de ramassage et répartition des lieux de collecte.

10h30 : Démarrage de l’opération jusqu’à 12h00.

12h00 : Retour à la Zone technique Est, pour le tri des déchets avec les associations.

12h30 : Rafraichissements offerts pour les participants dans l’enceinte de la zone technique qui sera fermée pour limiter l’accès aux seuls participants de l’opération.

A partir de 13h : Ouverture des stands à destination de tous…

