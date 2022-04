Opération Récup’ferraille Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Opération Récup’ferraille Roscoff, 30 avril 2022, Roscoff. Opération Récup’ferraille Stade Gérard Martin Rue de Kéraison Roscoff

2022-04-30 – 2022-04-30 Stade Gérard Martin Rue de Kéraison

Roscoff Finistère Opération Récup’ferraille organisé à Roscoff par le club PAOTRED ROSKO.

Venir déposer directement les encombrants à cette date dans les bennes misent à disposition au parking du stade Gérard Martin ou prendre RDV pour organiser une ramasse dans la semaine ou le jour même. Quelques exemples admis :

– Électroménager, frigos et congélateurs, casseroles…

– Quincaillerie…,

– Vélos, trottinettes, mobylettes, tondeuses…

– Magnétoscopes… Toute sorte de câbles…

– Chaudières, baignoires en fonte, bardage métal…

– Ferraille rouillée (boulons, clous, fers à béton, châssis de remorque…)

– Batteries automobiles…, Objets Interdits :

Pas de bonbonnes ou de bouteilles de gaz même vides, ni d’extincteurs.

Pas de télés, pas de matériel informatique, ni d’écrans d’ordinateur,

Pas de pots de peinture. La recette de ce récup’ ferraille servira à financer du matériel pour l’ensemble de nos catégories jeunes et seniors, ainsi qu’une sortie club pour notre école de football. +33 6 82 44 45 36 Opération Récup’ferraille organisé à Roscoff par le club PAOTRED ROSKO.

