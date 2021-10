Roubaix Mission Locale Nord, Roubaix OPÉRATION RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE MÉTIERS DE L’ALIMENTATION Mission Locale Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Venez rencontrer la CMA qui détient plus de 150 offres dans le domaine de l’alimentation, la restauration et les autres métiers de l’artisanat -Boulanger(er) -Pâtissier(er) -Boucher(er) -Traiteur/charcutier -Primeur -Formager – Vente en boulangerie, pâtisserie, boucherie, traiteur… -Cuisinier(ere) -Serveur(se) -Agent de restauration Vous avez les atouts ? Vous serez mis en relation directement avec les entreprises le jour même Décroche ton contrat d’alternance Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

