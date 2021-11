Romainville Est Ensemble Romainville, Seine-St.-Denis OPÉRATION RECRUTEMENT GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE Est Ensemble Romainville Catégories d’évènement: Romainville

OPÉRATION RECRUTEMENT GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE ————————————————- ### La gendarmerie nationale recrute dans les métiers de l’opérationnel ou du soutien technique et administratif _**Information collective suivie d’entretiens de motivation**_ **Mardi 30 NOVEMBRE 2021 à 09h** 100 avenue Gaston Roussel 93230 Romainville Siège d’Est Ensemble Conditions d’accès et inscription en ligne [**[https://bit.ly/Gend-nat-recrut2021](https://bit.ly/Gend-nat-recrut2021)**](https://bit.ly/Gend-nat-recrut2021) _**Renseignement auprès de la Maison de l’emploi de Noisy-le-Sec au 01 83 74 56 40**_

