A l’initiative du CMJ et de la Municipalité, la commune organise une journée citoyenne “ramassage des déchets”. Venez participer à cette action écocitoyenne ! Deux parcours seront effectués sur la ville : le bord de garonne et le centre du village. Une petite collation sera offerte à l’issue de l’évènement. Prévoir une tenue adaptée, les gants et les sacs poubelle seront fournis.

Faites un geste pour l’environnement et venez participer au ramassage des déchets laissés sur la voie publique ! Le Moulin de Roques 14 avenue de la gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne

