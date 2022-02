Opération ramassage de déchets en bordure de Garonne – Les 6 et 13 février Parc canin Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

du dimanche 6 février au dimanche 13 février à Parc canin

Les dimanches 6 et 13 février à 10h, l’association Champ d’actions organise deux opérations de ramassage de déchets en bordure de Garonne. Le point de rencontre est situé sur le parking du centre d’entrainement canin, chemin des Ramiers. Le circuit débutera par l’Ile du Ramier, les berges du Ramier pour remonter en direction des 15 sols. Un kayakiste s’occupera d’enlever les déchets des bords. **Bon à savoir** – Fournis par l’association : deux grands sacs de course (un pour le verre, un pour le reste) des sacs poubelle (50 litres). Cette action est susceptible d’être annulée en fonction de la météo ainsi que de l’évolution de la situation sanitaire. Suite à la demande de la Préfecture, protocole sanitaire en place : – pass sanitaire obligatoire – Port du Masque – Gel – Distanciation – Formation de groupes de 6 **Pensez à vous munir des équipements suivants :** – chaussures hautes ou bottes – vêtements à manches longues – gants – lunettes de soleil et/ou de protection contre les branches

L'association Champ d'actions organise deux opérations de nettoyage des bords de Garonne Parc canin 56 Chemin des Ramiers 31700 Blagnac

2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T12:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T12:00:00

