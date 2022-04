Opération “rallumons les étoiles de Caen” Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Grande soirée sous les étoiles

Jeux et animations sur les astres et la nuit étoilée, théâtre, lectures, observations astronomiques, chasses aux papillons, observations d’animaux nocturnes, explications sur les bruits de la nuit…

Réalisation avec le public d’une grande fresque étoilée dans le centre du parc !

