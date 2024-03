Opération Printemps Vert Ensemble, nettoyons la Nature ! Espace Loisirs Longchaumois, samedi 4 mai 2024.

Dans le cadre de l’action environnementale Printemps Vert , les communes qui forment Haut-Jura Arcade Communauté (Hauts de Bienne, Morbier, Bellefontaine et Longchaumois) unissent leurs forces pour un effort collectif de nettoyage de la nature. Cette initiative vise à sensibiliser la population locale à l’importance de préserver notre environnement tout en agissant concrètement pour réduire l’impact des déchets sur notre écosystème.

Dans chaque commune un ramassage des déchets est organisé à des dates différentes entre les mois d’avril et mai 2024. Les équipes de bénévoles, composées de résidents, d’associations locales, d’élus locaux, d’élèves et de professeurs, se déploieront sur divers sites naturels, parcs, sentiers, centre-ville, villages et berges de rivières, pour collecter les déchets

et les débris.

En plus de contribuer à la préservation de notre environnement local, le Printemps Vert vise à encourager des pratiques durables et à promouvoir l’éducation environnementale par le biais d’activités ludiques et éducatives, organisées dans les accueils de loisirs.

Les habitants de la région sont invités à participer activement à cette initiative en rejoignant les équipes de bénévoles dans leur commune respective ou voisine. Chaque geste compte dans notre lutte collective pour un environnement plus propre et plus sain.

Rendez-vous devant la salle des fêtes pour un nettoyage collectif. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:30:00

fin : 2024-05-04 12:00:00

Espace Loisirs 11 Rue de Ferrachat

Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté mairie@longchaumois.fr

