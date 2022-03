Opération Prévention Montagne Pyrénées Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

Opération Prévention Montagne Pyrénées Gavarnie-Gèdre, 16 juillet 2022, Gavarnie-Gèdre. Opération Prévention Montagne Pyrénées Village GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

2022-07-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-16 17:00:00 17:00:00 Village GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Sensibilisation sur les risques de défaillances physiques en montagne. Comment bien se ravitailler pour mieux randonner ? Venez découvrir et échanger avec les unités de secours en montagne, CRS Pyrénées. Village GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Gavarnie-Gèdre Adresse Village GAVARNIE Ville Gavarnie-Gèdre lieuville Village GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Departement Hautes-Pyrénées

Opération Prévention Montagne Pyrénées Gavarnie-Gèdre 2022-07-16 was last modified: by Opération Prévention Montagne Pyrénées Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre 16 juillet 2022 Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées