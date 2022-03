Opération Prévention Montagne Pyrénées Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Barèges Hautes-Pyrénées Barèges -Présentation sur l’alimentation, l’hydratation par des spécialistes de la nutrition de l’effort.

-Préparation de la randonnée : météo, itinéraire, randonner avec des enfants

-Equipement : les chaussures, le sac à dos, le « fond de sac »

-Rencontre avec des professionnels du secours en montagne : CRS et/ou PGHM

Sensibilisation sur les risques de défaillances physiques en montagne. Comment bien se ravitailler pour mieux randonner ? Venez découvrir et échanger avec les unités de secours en montagne, PGHM et CRS. +33 6 81 17 17 14 -Présentation sur l'alimentation, l'hydratation par des spécialistes de la nutrition de l'effort.

-Préparation de la randonnée : météo, itinéraire, randonner avec des enfants

-Equipement : les chaussures, le sac à dos, le « fond de sac »

-Rencontre avec des professionnels du secours en montagne : CRS et/ou PGHM

Avec nos partenaires : Département des Hautes-Pyrénées, Région Occitanie, Etat, Parc National des Pyrénées, FFCAM, CS Vallée de Saint Savin, EDF Une Rivière Un Territoire, Prévention MAIF

