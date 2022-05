Opération plogging Saint-Briac-sur-Mer, 28 juillet 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Opération plogging Saint-Briac-sur-Mer

2022-07-28 – 2022-07-28

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Cours et ramasse les déchets ! Le plogging (ou écojogging) est le meilleur moyen d’entretenir sa santé tout en préservant l’environnement.

Le principe est simple, lors de votre footing traditionnel, munissez vous d’une paire de gants et d’un sac et ramassez tous les déchets que vous croiserez lors de votre course.

Pour inciter les joggeurs à cette pratique, la commune organise une première opération le 28 juillet, à partir de

9h parking de la plage du Port Hue.

Les gants et un sac seront fournis.

Retour des déchets au même endroit, à 11h, pour la pesée finale.

Sans inscription.

En lien avec le Label Pavillon Bleu

Informations en mairie ou au 02 99 88 32 34

Jeudi 28 juillet 2022 – 9h – Plage du Port Hue

+33 2 99 88 32 34 http://www.saintbriac.fr/

