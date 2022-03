Opération plages propres Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Opération plages propres Pléneuf-Val-André, 19 mars 2022, Pléneuf-Val-André. Opération plages propres Pléneuf-Val-André

2022-03-19 – 2022-03-19

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André Le Rugby Club Côte de Penthièvre, en partenariat avec la Surfrider foundation, organise un ramassage des déchets sur les différentes plages de Pléneuf Val André.

Une activité à partager en famille après le passage des grandes marées, l’occasion de sensibiliser petits et grands à la protection de notre environnement.

On vous attend nombreux ! Rendez-vous à la rotonde de Pléneuf-Val-André. +33 6 82 13 96 99 https://www.rccp.sportsregions.fr/ Le Rugby Club Côte de Penthièvre, en partenariat avec la Surfrider foundation, organise un ramassage des déchets sur les différentes plages de Pléneuf Val André.

Une activité à partager en famille après le passage des grandes marées, l’occasion de sensibiliser petits et grands à la protection de notre environnement.

On vous attend nombreux ! Rendez-vous à la rotonde de Pléneuf-Val-André. Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Ville Pléneuf-Val-André lieuville Pléneuf-Val-André Departement Côtes d'Armor

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Opération plages propres Pléneuf-Val-André 2022-03-19 was last modified: by Opération plages propres Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 19 mars 2022 Côtes-d’Armor Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor