Opération plage propre Saint-Germain-sur-Ay Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Germain-sur-Ay

Opération plage propre, 25 avril 2023, Saint-Germain-sur-Ay . Opération plage propre Parking SNSM Saint-Germain-sur-Ay Manche

2023-04-25 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-25 17:00:00 17:00:00 Saint-Germain-sur-Ay

Manche Opération plage propre, animation avec le CPIE de Lessay

Opération plage propre, animation avec le CPIE de Lessay

sur la laisse de mer et les déchets. Prévoir gants ou ceux-ci peuvent être fournis.

sur la laisse de mer et les déchets. Prévoir gants ou ceux-ci peuvent être fournis. Saint-Germain-sur-Ay

